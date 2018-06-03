Raketli pasta

İhanet iddiasıyla İbrahim Kutluay'la 11 yıllık evliliğini Ocak'ta bitiren Demet Şener, hayatını çocuklarına adadı. Sunucu, önceki gün kızı İrem'e 12. yaş günü için sürpriz yapıp erken doğumgünü kutlaması organize etti.



Demet Şener, asıl sürprizi ise özel olarak hazırlattığı pastayla yaptı. Eski manken, tenise yeteneği olan İrem için raket şeklinde doğum günü pastası yaptırdı. Şener, kızıyla mutluluk pozu vermeyi de ihmal etmedi.