Doğal star

Hamile eşi Pınar Tevetoğlu ile birlikte kilo almaya başlayan Tarkan, bu gidişe 'dur' dedi. Formunu korumak için spora başlayan Megastar, kapalı spor salonu yerine doğayla iç içe olmayı tercih etti. Ünlü sanatçı, dün de göl kenarında bisiklete binip bol bol kalori harcadı.