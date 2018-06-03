Aşkı pilot kabusu uçak

Popçu Ece Seçkin'in uçak korkusu aşkına galip geldi. Geçtiğimiz yıllarda kendisine Airbus A320 simülatörü kiralayan pilot sevgilisi Çağrı Terlemez sayesinde korkusunu az da olsa yenen Seçkin, önceki gün bindiği uçakta zor anlar yaşadı.
Konser için şehir dışına uçan şarkıcıyı uçak havalanmadan önce heyecan sardı. Elleri terleyen ve nabzı yükselen Seçkin, bu anı da instagram'da paylaştı.
Seçkin'in uçak korkusunu yenmesi için pilot aşkı Çağrı Terlemez yoğun çaba sarf ediyor.
Konser için şehir dışına uçan şarkıcıyı uçak havalanmadan önce heyecan sardı. Elleri terleyen ve nabzı yükselen Seçkin, bu anı da instagram'da paylaştı.
Seçkin'in uçak korkusunu yenmesi için pilot aşkı Çağrı Terlemez yoğun çaba sarf ediyor.
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