Aşkı pilot kabusu uçak

uçak korkusu aşkına galip geldi. Geçtiğimiz yıllarda kendisine Airbus A320 simülatörü kiralayan pilot sevgilisisayesinde korkusunu az da olsa yenenönceki gün bindiği uçakta zor anlar yaşadı.için şehir dışına uçan şarkıcıyı uçak havalanmadan önce heyecan sardı. Elleri terleyen ve nabzı yükselenbu anı da instagram'da paylaştı.