Yazar oldu

Tuğba Melis Türk, önceki akşam annesi Metanet Hanım'a sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi. Ünlü oyuncu, yeni proje müjdesi de verdi. Bulgar göçmeni olan Türk, annesinin tariflerinin yer aldığı bir yemek kitabı çıkaracağını söyledi.
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Etiketler: Tuğba Melis Türk
- 02 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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