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İMSAKİYE RAMAZAN
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Yazar oldu

Yazar oldu
Tuğba Melis Türk, önceki akşam annesi Metanet Hanım'a sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi. Ünlü oyuncu, yeni proje müjdesi de verdi. Bulgar göçmeni olan Türk, annesinin tariflerinin yer aldığı bir yemek kitabı çıkaracağını söyledi.
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  • 02 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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