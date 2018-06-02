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havası

Paris havası
Azeri oyuncu Nesrin Cavadzade, önceki gün Paris'ten yaptığı paylaşımla sosyal medyayı yaktı geçti. Kaldığı otelin balkonunda havalı pozlar veren ünlü oyuncunun paylaştığı bu kare de takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. 35 yaşındaki oyuncu, güzelliğiyle de büyüledi.

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  • 02 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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