;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Paris havası
  2. Annelerle iftar

Denizkızı
Bir süredir ekranlardan uzak kalan Burçin Terzioğlu, tatile doymuyor. Geçtiğimiz aylarda Tayland'a giden oyuncu, şimdi de Kaş'a gitti. Önceki gün tüpsüz dalış yapan Terzioğlu, derinliklerde çekilen karesini "Şşşt! Sessizlik" notuyla paylaştı. Su altında huzur bulan ünlü oyuncuya takipçilerinden "Aylardır denizkızı gibi sudan çıkmıyorsun" yorumu geldi.

Etiketler: ,
  • 02 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ