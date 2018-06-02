Bir süredir ekranlardan uzak kalan Burçin Terzioğlu, tatile doymuyor. Geçtiğimiz aylarda Tayland'a giden oyuncu, şimdi de Kaş'a gitti. Önceki gün tüpsüz dalış yapan Terzioğlu, derinliklerde çekilen karesini "Şşşt! Sessizlik" notuyla paylaştı. Su altında huzur bulan ünlü oyuncuya takipçilerinden "Aylardır denizkızı gibi sudan çıkmıyorsun" yorumu geldi.
Etiketler: Burçin Terzioğlu , denizkızı
- 02 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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