Mustafa Ceceli, önceki akşam Türk Böbrek Vakfı'nın diyaliz hastaları yararına düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Yeşilköy Dürümcü Baba'daki iftarda sanatçıya annesi Ayşe Ceceli ile kayınvalidesi Canan İmer eşlik etti. Ceceli, gecede minik hayranlarıyla fotoğraf çektirip eşine çocuk mesajı gönderdi.
Annelerle iftar
Etiketler: Mustafa Ceceli
- 02 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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