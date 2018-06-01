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Renkli yarışmacı

Renkli yarışmacı
Murat Yıldırım'ın sunumuyla atv'de ekrana gelen 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının yeni bölümü sürpriz bir ismi konuk etti. Programda, dün akşam ilk bölümüyle atv'de ekrana gelen 'Kocaman Ailem' dizisinin başrol oyuncusu Levent Ülgen, yarıştı. Oyuncu, ödülü yardım kuruluşlarına bağışlayacağını açıkladı.
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