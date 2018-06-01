;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Kebap yapacak
  2. Liverpool engeli!

Kara kedi

Kara kedi
Kendall Jenner'ın oyuncusu Ben Simmons'la aşkından ihanet çıktı. Simmons, şarkıcı Tinashe'yle ayrılmadan 22 yaşındaki Jenner ile birlikte olmaya başladı. 'ın eski sevgilisi NBA oyuncusu Blake Griffin ile ilişkisi de başka bir kadınla birlikteyken başlamıştı.



Simmons ile Tinashe aşkı, Kendall yüzünden sona erdi.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ