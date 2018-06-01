Kendall Jenner'ın NBA oyuncusu Ben Simmons'la aşkından ihanet çıktı. Simmons, şarkıcı Tinashe'yle ayrılmadan 22 yaşındaki Jenner ile birlikte olmaya başladı. Kendall Jenner'ın eski sevgilisi NBA oyuncusu Blake Griffin ile ilişkisi de başka bir kadınla birlikteyken başlamıştı.
Simmons ile Tinashe aşkı, Kendall yüzünden sona erdi.
Simmons ile Tinashe aşkı, Kendall yüzünden sona erdi.
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