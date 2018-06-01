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İMSAKİYE RAMAZAN
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Hem patron hem manken

Hem patron hem manken
Evli işadamı Uğur Akkuş'la yaşadığı aşkla olay olan Ebru Şallı, işlerini de aksatmıyor. Şallı, kendi adını taşıyan markası 'Ebru'nun ilk mağazasını geçtiğimiz hafta Vadistanbul'da açmıştı. 41 yaşındaki Şallı, ürünlerinin tanıtımında modelliği de kendi yaptı.
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