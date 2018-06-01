Evli işadamı Uğur Akkuş'la yaşadığı aşkla olay olan Ebru Şallı, işlerini de aksatmıyor. Şallı, kendi adını taşıyan markası 'Ebru'nun ilk mağazasını geçtiğimiz hafta Vadistanbul'da açmıştı. 41 yaşındaki Şallı, ürünlerinin tanıtımında modelliği de kendi yaptı.
Hem patron hem manken
Etiketler: Ebru Şallı
- 01 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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