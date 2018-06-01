Hayatları pişti!

sunucugeçtiğimiz günkü kıyafet tercihiyleÖyle kieski eşiaşk yaşayan ve 11 yıllık evliliğinin bitmesine neden olarak gösterdiğiile aynı elbiseyi giyip poz verdi. Şener, dünyaca ünlümarkası için tasarladığı yeşil elbiseyle çektirdiği kareyi instagram'da paylaştı.Eski mankenin bu paylaşımıŞener'inilan ettiği vedavası açtığı Sponza'yla pişti olması yorumları beraberinde getirdi. Şener'in,elbisenin aynısını giymesi üzerine ikili içinyorumu yapıldı. Ünlü sunucunun adını bile duymak istemediğipişti olduğu için paylaşımını kaldırıp kaldırmayacağı ise merak konusu oldu.Şener, evliliğinin bitmesine neden olarak gösterdiği Sponza'yla aynı elbiseyi giyerek yılın piştisine imza attı.