Hayatları pişti!

Ünlü sunucu Demet Şener, geçtiğimiz günkü kıyafet tercihiyle yılın piştisine imza attı. Öyle ki Şener, eski eşi İbrahim Kutluay'la aşk yaşayan ve 11 yıllık evliliğinin bitmesine neden olarak gösterdiği Edvina Sponza ile aynı elbiseyi giyip poz verdi. Şener, dünyaca ünlü Türk asıllı İngiliz modacı Erdem Moralıoğlu'nun H&M markası için tasarladığı yeşil elbiseyle çektirdiği kareyi instagram'da paylaştı.
DEMET OFSAYTA DÜŞTÜ
Eski mankenin bu paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu. Şener'in 'ikinci kadın' ilan ettiği ve 500 bin liralık tazminat davası açtığı Sponza'yla pişti olması yorumları beraberinde getirdi. Şener'in, Sponza'nın bir ay önce giydiği elbisenin aynısını giymesi üzerine ikili için "Zevkleri aynı" yorumu yapıldı. Ünlü sunucunun adını bile duymak istemediği Sponza'yla pişti olduğu için paylaşımını kaldırıp kaldırmayacağı ise merak konusu oldu.
Şener, evliliğinin bitmesine neden olarak gösterdiği Sponza'yla aynı elbiseyi giyerek yılın piştisine imza attı.
DEMET OFSAYTA DÜŞTÜ
Eski mankenin bu paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu. Şener'in 'ikinci kadın' ilan ettiği ve 500 bin liralık tazminat davası açtığı Sponza'yla pişti olması yorumları beraberinde getirdi. Şener'in, Sponza'nın bir ay önce giydiği elbisenin aynısını giymesi üzerine ikili için "Zevkleri aynı" yorumu yapıldı. Ünlü sunucunun adını bile duymak istemediği Sponza'yla pişti olduğu için paylaşımını kaldırıp kaldırmayacağı ise merak konusu oldu.
Şener, evliliğinin bitmesine neden olarak gösterdiği Sponza'yla aynı elbiseyi giyerek yılın piştisine imza attı.
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