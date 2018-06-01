Güzel jest

Şu sıralar internetteki 'Şahsiyet' dizisiyle hayranlarının karşısına çıkan Cansu Dere, önceki gün projenin kostümleriyle ilgilenen Başak Dizer Tatlıtuğ'a anlamlı bir hediye verdi. Dere, Dizer adına Tekirdağ'daki ormana fidan diktirdi.
Başak Dizer Tatlıtuğ, yakın dostunun bu güzel jestiyle mutluluktan havalara uçtu. Ünlü stil danışmanı Uçmakdere-2 mevkiindeki ormanda yeşerecek olan fidan için Dere'ye sosyal medyada teşekkür etti. Dere, bu jestiyle hayranlarının da takdirini topladı.
37 yaşındaki oyuncu, düşünceli tavrıyla Dizer'i mest etti.
Başak Dizer Tatlıtuğ, yakın dostunun bu güzel jestiyle mutluluktan havalara uçtu. Ünlü stil danışmanı Uçmakdere-2 mevkiindeki ormanda yeşerecek olan fidan için Dere'ye sosyal medyada teşekkür etti. Dere, bu jestiyle hayranlarının da takdirini topladı.
37 yaşındaki oyuncu, düşünceli tavrıyla Dizer'i mest etti.
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