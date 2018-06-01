Güzel jest

sıralar internettekidizisiyle hayranlarının karşısına çıkanönceki gün projenin kostümleriyle ilgilenenanlamlı bir hediye verdi. Dere, Dizer adınadiktirdi.Dizer Tatlıtuğ, yakın dostunun bu güzel jestiyle mutluluktan havalara uçtu. Ünlü stil danışmanıiçin Dere'ye sosyal medyada teşekkür etti. Dere, bu jestiyle hayranlarının da takdirini topladı.37 yaşındaki oyuncu, düşünceli tavrıyla Dizer'i mest etti.