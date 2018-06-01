Usta sanatçı Nilüfer, önceki gün kızı Ayşe Nazlı ile Nişantaşı City's'de alışverişteydi. Ünlü şarkıcı, hayranlarıyla da fotoğraf çektirdi. 63 yaşındaki sanatçı, minik bir kızın meraklı bakışları üzerine "Bence beni tanımıyorlar. Herhalde Aleyna Tilki dinliyorlar" diye yorum yaptı.
‘Beni tanımaz Aleyna’yı bilir
Etiketler: Aleyna , Nişantaşı City , Nilüfer
- 01 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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