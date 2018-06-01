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‘Beni tanımaz ’yı bilir

‘Beni tanımaz Aleyna’yı bilir
Usta sanatçı Nilüfer, önceki gün kızı Ayşe Nazlı ile 's'de alışverişteydi. Ünlü şarkıcı, hayranlarıyla da fotoğraf çektirdi. 63 yaşındaki sanatçı, minik bir kızın meraklı bakışları üzerine "Bence beni tanımıyorlar. Herhalde Aleyna Tilki dinliyorlar" diye yorum yaptı.

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