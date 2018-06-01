;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Liverpool engeli!
  2. Maduro’dan tarihi övgü

Bekarlığa Fransız değil

Bekarlığa Fransız değil
İki yıllık eşi Jennifer Aniston'dan boşanmak üzere olan Justin Theroux, çapkınlıkta gaza bastı. 46 yaşındaki aktör, bu kez de farklı bir güzelleydi.
Aniston'dan sonra adı Selena Gomez gibi birçok güzelle anılan Justin Theroux, önceki gün 29 yaşındaki güzel oyuncu Emma Stone ile Fransa'da tatildeydi...
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ