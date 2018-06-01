Bekarlığa Fransız değil

İki yıllık eşi Jennifer Aniston'dan boşanmak üzere olan Justin Theroux, çapkınlıkta gaza bastı. 46 yaşındaki aktör, bu kez de farklı bir güzelleydi.

Aniston'dan sonra adı Selena Gomez gibi birçok güzelle anılan Justin Theroux, önceki gün 29 yaşındaki güzel oyuncu Emma Stone ile Fransa'da tatildeydi...