Soner Sarıkabadayı, önceki gün ünlülerin marka danışmanı Selim Akar'ın YouTube'daki 'Selim Akar Sorarsa' programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı, Hollandalı aşkı Ester'le ayrılık nedeni için "Ester, çocuk istemediği için ayrıldık" diyerek baba olmayı arzuladığını belirtti.
Baba istek
Etiketler: Soner Sarıkabadayı , baba , Selim Akar
- 01 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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