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istek

Baba istek
Soner Sarıkabadayı, önceki gün ünlülerin marka danışmanı Selim Akar'ın YouTube'daki ' Sorarsa' programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı, Hollandalı aşkı Ester'le ayrılık nedeni için "Ester, çocuk istemediği için ayrıldık" diyerek olmayı arzuladığını belirtti.
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