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Süper şov

Enerjisiyle gençlere taş çıkaran 72 yaşındaki sanatçı, konserinde hayranlarını coşturacak.

Süper şov
Bu yaz İstanbullular eğlenceye doyacak. 2 Temmuz'da Candan Erçetin'le başlayacak olan Denizbank Açıkhava Konserleri'nde müzik dolu bir hafta yaşanacak.

Sertab Erener ve Selda Bağcan, 'da hayranlarını büyüleyecek. Etkinliğin son akşamı 9 Temmuz'da sahne alacak olan Süperstar Ajda Pekka

ise geniş repertuvarı, iddialı kostümleri ve danslarıyla sevenlerine unutamayacakları bir şov sunacak.

DENİZBANK AÇIKHAVA'DA KONSER TAKVİMİ :
2 Temmuz Pazartesi 21:00
3 Temmuz Salı 21:00 Sertab'ın Müzikali
4 Temmuz Çarşamba 21:00
6 Temmuz Cuma 21:00 Sertab'ın Müzikali
9 Temmuz Pazartesi 21:00 Ajda Pekkan
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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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