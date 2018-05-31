Bu yaz İstanbullular eğlenceye doyacak. 2 Temmuz'da Candan Erçetin'le başlayacak olan Denizbank Açıkhava Konserleri'nde müzik dolu bir hafta yaşanacak.
Sertab Erener ve Selda Bağcan, Harbiye Açıkhava'da hayranlarını büyüleyecek. Etkinliğin son akşamı 9 Temmuz'da sahne alacak olan Süperstar Ajda Pekka
ise geniş repertuvarı, iddialı kostümleri ve danslarıyla sevenlerine unutamayacakları bir şov sunacak.
DENİZBANK AÇIKHAVA'DA KONSER TAKVİMİ :
2 Temmuz Pazartesi 21:00 Candan Erçetin
3 Temmuz Salı 21:00 Sertab'ın Müzikali
4 Temmuz Çarşamba 21:00 Selda Bağcan
6 Temmuz Cuma 21:00 Sertab'ın Müzikali
9 Temmuz Pazartesi 21:00 Ajda Pekkan
Sertab Erener ve Selda Bağcan, Harbiye Açıkhava'da hayranlarını büyüleyecek. Etkinliğin son akşamı 9 Temmuz'da sahne alacak olan Süperstar Ajda Pekka
ise geniş repertuvarı, iddialı kostümleri ve danslarıyla sevenlerine unutamayacakları bir şov sunacak.
DENİZBANK AÇIKHAVA'DA KONSER TAKVİMİ :
2 Temmuz Pazartesi 21:00 Candan Erçetin
3 Temmuz Salı 21:00 Sertab'ın Müzikali
4 Temmuz Çarşamba 21:00 Selda Bağcan
6 Temmuz Cuma 21:00 Sertab'ın Müzikali
9 Temmuz Pazartesi 21:00 Ajda Pekkan
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