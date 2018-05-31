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Sete sürpriz

Sete sürpriz
ATV'NİN reyting rekorları kıran dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'de Asiye Kaleli'yi canlandıran Öykü Gürman'a aşkından sürpriz ziyaret... Çekimler için aylardır Trabzon'da olan güzel sanatçının aşkı Fatih İçmeli, hasrete daha fazla dayanamadı.

Gürman'la 9 aydır birlikte olan reklamcı, sete yaptığı ziyaretle aşkını mest etti. Güzel sanatçı, çekim arasında aşkıyla Yomra ilçesine gitti. İkili, deniz kenarında da böyle mutluluk pozu verdi.


Gürman, önceki gün seti ziyaret eden aşkıyla hasret giderdi.
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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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