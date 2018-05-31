Sete sürpriz

ATV'NİN reyting rekorları kıran dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'de Asiye Kaleli'yi canlandıran Öykü Gürman'a aşkından sürpriz ziyaret... Çekimler için aylardır Trabzon'da olan güzel sanatçının aşkı Fatih İçmeli, hasrete daha fazla dayanamadı.
Gürman'la 9 aydır birlikte olan reklamcı, sete yaptığı ziyaretle aşkını mest etti. Güzel sanatçı, çekim arasında aşkıyla Yomra ilçesine gitti. İkili, deniz kenarında da böyle mutluluk pozu verdi.
Gürman, önceki gün seti ziyaret eden aşkıyla hasret giderdi.
Gürman'la 9 aydır birlikte olan reklamcı, sete yaptığı ziyaretle aşkını mest etti. Güzel sanatçı, çekim arasında aşkıyla Yomra ilçesine gitti. İkili, deniz kenarında da böyle mutluluk pozu verdi.
Gürman, önceki gün seti ziyaret eden aşkıyla hasret giderdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.