Sete sürpriz

reyting rekorları kıran dizisiAsiye Kaleli'yi canlandıranaşkından sürpriz ziyaret... Çekimler için aylardırolan güzel sanatçının aşkıhasrete daha fazla dayanamadı.birlikte olansete yaptığı ziyaretle aşkını mest etti. Güzel sanatçı, çekim arasında aşkıylailçesine gitti. İkili, deniz kenarında da böyle mutluluk pozu verdi.