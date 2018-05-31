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Ne çektin be ebru!

Ne çektin be ebru!
Güzel oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, yaz sezonunu 'te açtı. Birçok ünlünün aksine gözlerden uzak tatil yapmayı tercih eden oyuncu, bunun için de önceki gün ailesiyle Dişlice Adası'na gitti. 43 yaşındaki oyuncu, kanoyla Ege koylarını gezdi.
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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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