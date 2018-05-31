Güzel oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, yaz sezonunu Marmaris'te açtı. Birçok ünlünün aksine gözlerden uzak tatil yapmayı tercih eden oyuncu, bunun için de önceki gün ailesiyle Dişlice Adası'na gitti. 43 yaşındaki oyuncu, kanoyla Ege koylarını gezdi.
Ne çektin be ebru!
Etiketler: Marmaris
- 31 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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