Aşkları ilk günkü gibi

Örnek aile yaşantısıyla imrendiren Şahan Gökbakar'dan romantik paylaşım... Ünlü komedyen, önceki gün eşi Selin Gökbakar'la evlilik yıldönümünü kutladı. Yemekten eşiyle fotoğraf paylaşan Gökbakar, altına da "Üç yıl oldu ama ilk anki gibi hâlâ" notu düştü.