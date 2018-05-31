Gülşen, önceki gün 42 yaşına girdi. Güzel popçuya müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu ile dostları sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi. Şarkıcı, Zorlu Beymen Morini'deki kutlamada pastasını eşiyle birlikte kesti. Gülşen'e hayranları da tebrik mesajları yağdırdı.
42’lik Gülşen
Etiketler: Gülşen , Ozan Çolakoğlu
- 31 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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