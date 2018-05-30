Olay ikili gece seansında

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komedyen Cem Yılmaz'la
aşkı
ünlü sunucu Defne Samyeli,
artık
objektiflerden
kaçmıyor. Sosyal medyada birbirlerine kur yaparak
olay olan
ikili, önceki gün
Kanyon'daydı. Sürpriz
aşıklar, kendilerine
eşlik eden Ozan Güven ve oğlu Ali
ile Gina adlı
mekanda akşam
yemeği yedi.
Defne Samyeli ve Cem Yılmaz
, daha
sonra da sinemaya
giderek 'Deadpool 2'
filmini izledi.
kalan karakter 1000
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