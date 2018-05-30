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Olay ikili gece seansında

Olay ikili gece seansında
Çapkın komedyen Cem Yılmaz'la aşkı ünlü sunucu Defne Samyeli, artık objektiflerden kaçmıyor. Sosyal medyada birbirlerine kur yaparak olay olan ikili, önceki gün Kanyon'daydı.
Sürpriz aşıklar, kendilerine eşlik eden Ozan Güven ve oğlu Ali ile Gina adlı mekanda akşam yemeği yedi. Defne Samyeli ve , daha sonra da sinemaya giderek 'Deadpool 2' filmini izledi.

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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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