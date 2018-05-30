Marıah Carey, 2 yıl önce ayrıldığı nişanlısı James Packer'dan kalan anıları silerken cebini de doldurdu. New York Post'un haberine göre Carey, nişan yüzüğünü Los Angeles'taki bir mücevher dükkanında 2.78 milyon dolara (13 milyon TL) sattı. Carey, eski aşkının o dönem 10 milyon dolara aldığı yüzüğünü geri vermediği için tepki çekmişti.
Nişan yüzüğünü sattı
Etiketler: New York , Los Angeles , Mariah Carey
- 30 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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