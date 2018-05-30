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Nişan yüzüğünü sattı

Nişan yüzüğünü sattı
Marıah Carey, 2 yıl önce ayrıldığı nişanlısı James Packer'dan kalan anıları silerken cebini de doldurdu. Post'un haberine göre Carey, nişan yüzüğünü 'taki bir mücevher dükkanında 2.78 milyon dolara (13 milyon TL) sattı. Carey, eski aşkının o dönem 10 milyon dolara aldığı yüzüğünü geri vermediği için tepki çekmişti.

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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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