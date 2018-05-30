Ablası Hülya Açıkgöz'ün Bodrum'daki 'La Plaj' adlı mekanının 1 milyon 900 bin liralık borcu nedeniyle icralık olan Hadise hakkında şok iddia… Hadise, kendisinin alacaklılarıyla programında konuşan Serengil'e 100 bin liralık dava açtı.
Serengil de önceki gün instagram'da "Kendisi bana mafyalarla tehdit içerikli haber gönderiyor. Onu savcılığa verdim. Herkesin bildiğini biz söyleyince kabahat oluyor. Terzisi, bodyguarı bizi aradı; konuştuk" diye yazdı. Bu şok iddiayla gözler Hadise'ye çevrildi.
Alacaklılarıyla başı dertte olan Hadise'nin bu şok iddiaya nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu…
Serengil de önceki gün instagram'da "Kendisi bana mafyalarla tehdit içerikli haber gönderiyor. Onu savcılığa verdim. Herkesin bildiğini biz söyleyince kabahat oluyor. Terzisi, bodyguarı bizi aradı; konuştuk" diye yazdı. Bu şok iddiayla gözler Hadise'ye çevrildi.
Alacaklılarıyla başı dertte olan Hadise'nin bu şok iddiaya nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu…
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