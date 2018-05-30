Geri sayımda

İkizlerine hamile olan Doğa Rutkay, önceki gün eşi Kerimcan Kamal'la Bebek'teydi. Rutkay, "Son 2 ay kaldı, şükür sağlık sorunum yok" dedi. Karnı iyice şişen ünlü oyuncu, yaz planı sorulduğunda ise "Doğum yaza denk geliyor, o yüzden yazı evde geçireceğim. Çeşme'de gezmeler, eğlenmeler, tatiller yalan oldu" dedi.
AYDIN HAMZA
AYDIN HAMZA
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