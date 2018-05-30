;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Utangaç aşıklar
  2. Arınma zamanı

Geri sayımda

Geri sayımda
İkizlerine hamile olan Doğa Rutkay, önceki gün eşi Kerimcan Kamal'la Bebek'teydi. Rutkay, "Son 2 ay kaldı, şükür sağlık sorunum yok" dedi. Karnı iyice şişen ünlü oyuncu, yaz planı sorulduğunda ise "Doğum yaza denk geliyor, o yüzden yazı evde geçireceğim. Çeşme'de gezmeler, eğlenmeler, tatiller yalan oldu" dedi.



AYDIN HAMZA
Etiketler: , ,
  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ