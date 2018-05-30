Evlilik neşesi

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İşadamı Berk Suyabatmaz'la 14 Mayıs'ta New York
'ta
evlenen Burcu Esmersoy'un
ağzı
kulaklarında…
Önceki gün
Akmerkez'de
görüntülenen
sunucunun
mutluluğu
yüzünden
okunuyordu.
Taze gelin,
objektiflere
gülücük saçtı.
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