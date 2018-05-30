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Evlilik neşesi

Evlilik neşesi
İşadamı Berk Suyabatmaz'la 14 Mayıs'ta 'ta evlenen Burcu Esmersoy'un ağzı kulaklarında… Önceki gün Akmerkez'de görüntülenen sunucunun mutluluğu yüzünden okunuyordu. Taze gelin, objektiflere gülücük saçtı.
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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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