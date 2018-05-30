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Asena’nın sesi kesildi

Asena’nın sesi kesildi
Eski eşi Caner Erkin'le oğulları Çınar'ın velayeti için karşı karşıya gelen Asena Atalay, yorgun düştü. Davanın geçtiğimiz ayki duruşmasından çıkınca Erkin için demediğini bırakmayan Atalay, dünkü duruşma sonrası ise sessiz kaldı.

Ünlü futbolcu, duruşma zamanı hamile eşi Şükran Ovalı'yla 'daydı. Atalay ise mahkeme koridorlarında moralsiz bir haldeydi. Duruşmanın 14 Eylül'e ertelendiği öğrenildi.



Atalay, Erkin'i "Ben nafakadan vazgeçersem, o da velayetten vazgeçiyor" diyerek iğnelemişti.
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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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