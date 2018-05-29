Neşeli aşk

Defne Samyeli ile 1 aydır aşk yaşayan Cem Yılmaz'ın keyfine diyecek yok… Geçtiğimiz günlerde Samyeli'ye 'Bitanem' şarkısıyla serenat yapan ünlü komedyen, önceki gün de sosyal medyada aşkını gözler önüne serdi. Komedyen, instagram'da yeni gösterisinin adını duyurup altına "Diamond Elit Platinum Plus! Yeni gösterimin adını buldum!" notu düştü. Samyeli de yumruk ve elmas emojisiyle yorum yapıp komedyenin yeni gösterisinin adını beğendiğini ima etti.
'SİZİ TANIYORUM'
Güzel sunucuya aşkı da esprili şekilde karşılık verdi. Yılmaz, "Sizi tanıyorum. Bildiğimiz Defne Samyeli değil mi? Çok teşekkürler. İyi akşamlar" diye yazdı.
Sosyal medyada birbirine kur yapan ikiliden Samyeli de aşkından geri kalmayıp "Aynen. Hayranınızım. İyi akşamlar" diye yorum yaptı. Bu arada Cem Yılmaz'la geçtiğimiz yıl aşk yaşayan Ebru Şallı, o dönem ünlü komedyenin paylaşımlarını beğeni ve yorum yağmuruna tutsa da Yılmaz, sunucuya kayıtsız kalmıştı.
ŞALLI'YA HEP SESSİZ KALMIŞTI
Şallı, Yılmaz'ın paylaşımlarını yorum üstüne yorum yapsa da Yılmaz'dan karşılık alamamıştı.
'SİZİ TANIYORUM'
Güzel sunucuya aşkı da esprili şekilde karşılık verdi. Yılmaz, "Sizi tanıyorum. Bildiğimiz Defne Samyeli değil mi? Çok teşekkürler. İyi akşamlar" diye yazdı.
Sosyal medyada birbirine kur yapan ikiliden Samyeli de aşkından geri kalmayıp "Aynen. Hayranınızım. İyi akşamlar" diye yorum yaptı. Bu arada Cem Yılmaz'la geçtiğimiz yıl aşk yaşayan Ebru Şallı, o dönem ünlü komedyenin paylaşımlarını beğeni ve yorum yağmuruna tutsa da Yılmaz, sunucuya kayıtsız kalmıştı.
ŞALLI'YA HEP SESSİZ KALMIŞTI
Şallı, Yılmaz'ın paylaşımlarını yorum üstüne yorum yapsa da Yılmaz'dan karşılık alamamıştı.
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