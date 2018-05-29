Meksika mantıcısı

Son Meksika'da arkadaşıyla Türk restoranı açan Cenk Akkaya, gördüğü ilgiden memnun.dönemde popülaritesi git gide artan Türk mutfağının eşsiz lezzetleri, 2 Türk girişimci sayesinde şimdi de Meksika'ya taşındı. Başak Şahin ve Cenk Akkaya Meksika'nın en gözde tatil noktalarından Tulum'da açtıkları Loyal Order isimli restoranda Türk mezeleri ve Ege mutfağına dair örnekleri sunuyor.
TANIDIK LEZZETLER
Türkiye sosyetesinin yanı sıra dünya jet sosyetesinin de akın ettiği Tulum'da açılan Türk restoranı, bu yılın başında hizmete girmiş. Fava, humus, enginar, sarma, atom, şakşuka ve yoğurtlu kabak kızartma gibi bizim yakından tanıdığımız birçok mezeyi yerli ve oryantal servis tabaklarıyla misafirlerine sunan mekanın asıl sürprizi ise ana yemeklerde... Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinden hünkar beğendi, şiş kebap ve köftenin olduğu mönünün en dikkat çeken yiyeceği ise mantı.
ÇAY VAR İÇERSEN...
Türkiye'den yaklaşık 12 bin kilometre uzakta Türkiye havası estiren bu mekanda, çoğunu yabancıların oluşturduğu müşterilere Türk kahvesi ve çayı da sunuluyor. Hacı Sabancı'dan Hadise'ye kadar birçok ünlünün Meksika'ya gittiğinde mutlaka uğradığı bu mekana giden yabancı turistler de özellikle mantı ve Türk kahvesinin tadına bakmadan geçmiyor.
TULUM'DA TÜRK KAHVESİ KEYFİ
Tulum, özellikle son yıllarda dünya sosyetesinin de tatil için akın ettiği bir bölge...
Meksika'da arkadaşıyla Türk restoranı açan Cenk Akkaya, gördüğü ilgiden memnun.
TANIDIK LEZZETLER
Türkiye sosyetesinin yanı sıra dünya jet sosyetesinin de akın ettiği Tulum'da açılan Türk restoranı, bu yılın başında hizmete girmiş. Fava, humus, enginar, sarma, atom, şakşuka ve yoğurtlu kabak kızartma gibi bizim yakından tanıdığımız birçok mezeyi yerli ve oryantal servis tabaklarıyla misafirlerine sunan mekanın asıl sürprizi ise ana yemeklerde... Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinden hünkar beğendi, şiş kebap ve köftenin olduğu mönünün en dikkat çeken yiyeceği ise mantı.
ÇAY VAR İÇERSEN...
Türkiye'den yaklaşık 12 bin kilometre uzakta Türkiye havası estiren bu mekanda, çoğunu yabancıların oluşturduğu müşterilere Türk kahvesi ve çayı da sunuluyor. Hacı Sabancı'dan Hadise'ye kadar birçok ünlünün Meksika'ya gittiğinde mutlaka uğradığı bu mekana giden yabancı turistler de özellikle mantı ve Türk kahvesinin tadına bakmadan geçmiyor.
TULUM'DA TÜRK KAHVESİ KEYFİ
Tulum, özellikle son yıllarda dünya sosyetesinin de tatil için akın ettiği bir bölge...
Meksika'da arkadaşıyla Türk restoranı açan Cenk Akkaya, gördüğü ilgiden memnun.
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