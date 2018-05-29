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Kaykaylı gezinti

Kaykaylı gezinti
Yeni sevgilisiyle geçtiğimiz ay Bebek'te görüntülenen oyuncu Hakan Kurtaş'ın yanında önceki gün başka bir güzel vardı. Kurtaş ile yanındaki sarışın güzelin elindeki kaykay dikkat çekti.





Aydın HAMZA
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