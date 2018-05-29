Kaykaylı gezinti

; 32 / 20 31 / 19 23 / 12 22 / 10 25 / 14 24 / 18 24 / 14 27 / 20 17 / 7 23 / 18 31 / 17 26 / 16 23 / 17 30 / 13 21 / 13 22 / 16 25 / 16 20 / 13 21 / 13 24 / 12 25 / 16 26 / 16 24 / 14 22 / 13 29 / 17 30 / 15 23 / 18 29 / 15 24 / 14 24 / 13 18 / 10 23 / 14 28 / 16 24 / 19 24 / 15 23 / 16 29 / 18 26 / 16 24 / 11 30 / 23 26 / 19 29 / 19 29 / 16 27 / 16 27 / 12 16 / 9 22 / 14 24 / 13 24 / 14 27 / 15 23 / 14 30 / 19 24 / 18 24 / 14 23 / 12 25 / 14 29 / 18 28 / 20 28 / 14 23 / 13 23 / 14 24 / 13 23 / 20 30 / 19 24 / 20 24 / 18 24 / 19 29 / 18 24 / 18 22 / 13 33 / 19 27 / 21 25 / 17 23 / 16 23 / 20 25 / 13 24 / 12 23 / 12 23 / 18 19 / 12 21 / 18 Yeni
sevgilisiyle
geçtiğimiz
ay Bebek'te
görüntülenen oyuncu Hakan Kurtaş'ın
yanında önceki
gün başka bir
güzel vardı.
Kurtaş ile
yanındaki
sarışın güzelin
elindeki
kaykay dikkat
çekti. Aydın HAMZA
kalan karakter 1000
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