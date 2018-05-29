Fahriye şişti!

Magazin dünyasının ünlü kadınları son dönemde estetiğe iyice merak sardı. Meryem Uzerli'nin ardından güzel oyuncu Fahriye Evcen de meşhur Hollywood yanağına sahip olabilmek için estetik uzmanının kapısını çaldı. Yanaklarına dolgu yaptıran 31 yaşındaki oyuncu, önceki akşam yeni görüntüsüyle Bebek'te objektiflere yansıdı. Eşi Burak Özçivit'le bir mekandan çıkarken görüntülenen Evcen'in şiş yanakları dikkat çekti.
TESTERE'NİN JİGSAW'INA BENZETİLDİ
Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden ikiliden Fahriye Evcen, dolgulu yanaklarını göstermek istercesine objektiflere gülücükler saçtı. Ertesi gün de yeni görüntüsüyle sosyal medyada bir video paylaşan ünlü oyuncunun yanaklarındaki dolgunun ağzının kenarına indiği görüldü. Evcen, bu haliyle de sosyal medyada takipçilerinin diline düştü. Ünlü oyuncuya hayranları "Sen daha çok gençsin, estetiğe ihtiyacın yok. Yanaklarını şişirtip güzelliğine yazık etmişsin" diye yorum yağdırdı. Oyuncunun takipçileri yanakları şiş şiş olan Evcen'i 'Testere' filmindeki 'Jigsaw' karakterine benzetti.
BURAK'IN TANKI
Doğa tutkunu çift, mekandan Grand Cheroke 2002 model arazi tipi araçlarıyla ayrıldı. Özçivit'in arazi tipi aracı akıllara Kıvanç Tatlıtuğ ve Kadir Doğulu gibi diğer ünlü oyuncuları getirdi.
HALİL ÇİLİNGİR
TESTERE'NİN JİGSAW'INA BENZETİLDİ
Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden ikiliden Fahriye Evcen, dolgulu yanaklarını göstermek istercesine objektiflere gülücükler saçtı. Ertesi gün de yeni görüntüsüyle sosyal medyada bir video paylaşan ünlü oyuncunun yanaklarındaki dolgunun ağzının kenarına indiği görüldü. Evcen, bu haliyle de sosyal medyada takipçilerinin diline düştü. Ünlü oyuncuya hayranları "Sen daha çok gençsin, estetiğe ihtiyacın yok. Yanaklarını şişirtip güzelliğine yazık etmişsin" diye yorum yağdırdı. Oyuncunun takipçileri yanakları şiş şiş olan Evcen'i 'Testere' filmindeki 'Jigsaw' karakterine benzetti.
BURAK'IN TANKI
Doğa tutkunu çift, mekandan Grand Cheroke 2002 model arazi tipi araçlarıyla ayrıldı. Özçivit'in arazi tipi aracı akıllara Kıvanç Tatlıtuğ ve Kadir Doğulu gibi diğer ünlü oyuncuları getirdi.
HALİL ÇİLİNGİR
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