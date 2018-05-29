;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Kucak dolusu mutluluk
  2. Havalı tesadüf

Ender görüntü

Ender görüntü
Cemiyet hayatının gözde isimlerinden Ender Mermerci, önceki gün Nişantaşı City's'deydi. Yıllardır saçlarını sarıya boyatan 64 yaşındaki Mermerci, doğal haliyle dikkat çekti. Kar beyaz saçlarıyla objektiflere takılan Ender Hanım, alışveriş turunu tamamlayıp evinin yolunu tuttu.

Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ