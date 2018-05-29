Cemiyet hayatının gözde isimlerinden Ender Mermerci, önceki gün Nişantaşı City's'deydi. Yıllardır saçlarını sarıya boyatan 64 yaşındaki Mermerci, doğal haliyle dikkat çekti. Kar beyaz saçlarıyla objektiflere takılan Ender Hanım, alışveriş turunu tamamlayıp evinin yolunu tuttu.
Ender görüntü
Etiketler: Ender Mermerci
- 29 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.