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El ele alışverişe

El ele alışverişe
Aslıhan Güner'le kendi gibi oyuncu eşi Mert Kılıç, önceki gün İstMarina AVM'deydi. El ele alışveriş yapan ikiliden Kılıç'ın yüzündeki yaralar dikkat çekti. Yeni projesi için sıkı bir kampa girdiğini söyleyen oyuncu, "At üzerinde atıcılık talimleri yaparken at dengesini kaybedince düştüm'' diye konuştu.

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