Çağla modası

Ünlü manken Çağla Şıkel, podyumlardaki başarısını tasarım dünyasına taşımaya da kararlı. Güzel sunucu, büyük oğlu Kuzey için havalı bir tişört tasarladı. Şıkel, önceki gün oğlunu üzerinde alevli harflerle Kuzey yazan tişörtüyle fotoğrafladı.
Youtube kanalında kıyafetlerine zımba ve Swarovski taş ekleyip değişiklik yaptığı videoları paylaşan 39 yaşındaki manken, oğlu için tasarladığı tişörtle tam not aldı. Çağla Şıkel'e "Kendi modanı çocuklarına da aşıladın" yorumu yapıldı.
Youtube kanalında kıyafetlerine zımba ve Swarovski taş ekleyip değişiklik yaptığı videoları paylaşan 39 yaşındaki manken, oğlu için tasarladığı tişörtle tam not aldı. Çağla Şıkel'e "Kendi modanı çocuklarına da aşıladın" yorumu yapıldı.
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