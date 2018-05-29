Yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz yıl Afrika'da çektiği doğa fotoğraflarından oluşan ajandaları önceki gün Kanyon'da imzaladı. Ünlü oyuncuya imza gününde 7'den 70'e herkes büyük ilgi gösterdi. Düzyatan, minik bir hayranıyla da böyle poz verdi.
7’den 70’e büyük sevgi
Etiketler: Engin Altan Düzyatan , Afrika
- 29 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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