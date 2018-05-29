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İMSAKİYE RAMAZAN
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1 ayda 4 ülk e gezdiler

1 ayda 4 ülk e gezdiler
Sosyetik iş adamı Hacı Sabancı ile aşkı Nazlı Kayı, bu yıl leyleği havada gördü. Son 1 ayda Yunanistan, ABD ve Bodrum'a giden ikili, geçtiğimiz gün de İspanya'nın gözde adası İbiza'ya gitti. Adanın altını üstüne getiren çift, renkli paylaşımlarıyla da imrendirdi.

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