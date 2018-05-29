1 ayda 4 ülk e gezdiler

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iş adamı Hacı Sabancı
ile aşkı Nazlı Kayı,
bu
yıl leyleği havada
gördü. Son 1 ayda Yunanistan, ABD ve Bodrum'a
giden ikili,
geçtiğimiz gün
de İspanya'nın
gözde adası İbiza'ya
gitti.
Adanın altını
üstüne getiren
çift, renkli
paylaşımlarıyla da
imrendirdi.
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