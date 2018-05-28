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Şaşkın aşıklar

2 aydır gözlerden uzak aşk yaşayan ile yapımcı , önceki akşam yakalandı. İkili, görüntülendiklerini fark edince şaşkına döndü

Şaşkın aşıklar
Nurgül Yeşilçay aradığı aşkı sonunda buldu. Nisan ayından bu yana birlikte oldukları konuşulan güzel oyuncu ile yapımcı Necati Kocabay, önceki akşam Asmalımescit Soho House adlı mekandaydı. Sabaha dek sarmaş dolaş eğlenen ikili, yakalanmamak için arka kapıyı tercih etti. Otopark kapısından çıkan çift, objektifleri görünce şaşkına döndü. 42 yaşındaki Yeşilçay, eğlenceye Kocabay'ın Nişantaşı'ndaki evinde devam etti.


İTİRAF GELDİ
Ünlü oyuncu, eğlencenin ertesi günü "Birlikteyiz ve güzel bir ilişki yaşıyoruz" diyerek aşkı doğruladı.


Mekanı arka kapıdan terk eden ikili, gazetecileri görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.


DOĞAN SAVAŞ
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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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