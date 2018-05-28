Şaşkın aşıklar

aradığı aşkı sonunda buldu. Nisan ayından bu yana birlikte oldukları konuşulan güzel oyuncu ileönceki akşam Asmalımescit Soho House adlı mekandaydı.ikili, yakalanmamak için arka kapıyı tercih etti. Otopark kapısından çıkan çift,42 yaşındaki Yeşilçay, eğlenceye Kocabay'ındevam etti.oyuncu,eğlenceninertesi günüyaşıyoruz"diyerek aşkıdoğruladı.Mekanı arka kapıdan terk eden ikili, gazetecileri görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.