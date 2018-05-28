Pide mutluluğu

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vazgeçilmezi pide,
ünlü sunucu İpek Tanrıyar'ın
da
aklını başından
aldı. Önceki
gün fırına giden
sunucu, kuyrukta
bekleyip pidesine
kavuştu. Dumanı
üstünde pideye
sımsıkı sarılan
Tanrıyar, bu
kareye de "Ona güzel sözler fısıldayın, okşayın, sarılın"
notu düştü.
- 28 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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