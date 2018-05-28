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İMSAKİYE RAMAZAN
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Pide mutluluğu

Pide mutluluğu
Ramazan'ın vazgeçilmezi pide, ünlü sunucu İpek Tanrıyar'ın da aklını başından aldı. Önceki gün fırına giden sunucu, kuyrukta bekleyip pidesine kavuştu. Dumanı üstünde pideye sımsıkı sarılan Tanrıyar, bu kareye de "Ona güzel sözler fısıldayın, okşayın, sarılın" notu düştü.

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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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