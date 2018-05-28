Müzmin bekar!

Sabancı ile ayrıldıktan sonra aşka tövbe edeniyice yalnızlığa alıştı. Ünlü manken, önceki gün üzerindeyazılı tişörtü paylaşıp şöyle not düştü:35 yaşındaki Ulusoy'un takipçileri dediye espri yaptı. Öyle ki Sabancı'dan 6 ay önce ayrılan Ulusoy'un adı bugüne kadar kimseyle anılmadı.Ulusoy, artık bekarlığı ti'ye almaya başladı.