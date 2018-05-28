Müzmin bekar!

Hacı Sabancı ile ayrıldıktan sonra aşka tövbe eden Özge Ulusoy, iyice yalnızlığa alıştı. Ünlü manken, önceki gün üzerinde İngilizce 'Sonsuza kadar bekar' yazılı tişörtü paylaşıp şöyle not düştü:
"Alsam diyorum da… İyice kısmet kapatmasam mı?" 35 yaşındaki Ulusoy'un takipçileri de "Aman Özge, kendi bacağına kendin kurşun sıkma" diye espri yaptı. Öyle ki Sabancı'dan 6 ay önce ayrılan Ulusoy'un adı bugüne kadar kimseyle anılmadı.
Ulusoy, artık bekarlığı ti'ye almaya başladı.
"Alsam diyorum da… İyice kısmet kapatmasam mı?" 35 yaşındaki Ulusoy'un takipçileri de "Aman Özge, kendi bacağına kendin kurşun sıkma" diye espri yaptı. Öyle ki Sabancı'dan 6 ay önce ayrılan Ulusoy'un adı bugüne kadar kimseyle anılmadı.
Ulusoy, artık bekarlığı ti'ye almaya başladı.
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