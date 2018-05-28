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Mutluluk fotoğrafı

Mutluluk fotoğrafı
Kızları Eliz'i Ağustos 2017'de kucaklarına alan Eda Özerkan ile kendi gibi oyuncu eşi Timur Acar, mutlu aile yaşantısıyla imrendiriyor. Minik kızlarına gözü gibi bakan ikili, geçtiğimiz gün paylaştıkları bu kareyle yüzleri gülümsetti.

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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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