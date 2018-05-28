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Kitabı imzalattı

Kitabı imzalattı
Keremcem, önceki önceki gün Zorlu 'deydi. Kuaför Şükrü Dudu'nun imza gününe katılan , Dudu'nun hayat hikayesini kaleme aldığı kitabı ilgiyle okuyacağını söyledi. Sanatçı, kitabı ünlü kuaföre imzalatmayı da ihmal etmedi.
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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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