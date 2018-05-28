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İMSAKİYE RAMAZAN
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İmzalar Eylül’de

’la , jet hızıyla evlenme kararı aldı. İkili, iddiaya göre Eylül’de yurt dışında nikah masasına oturacak...

İmzalar Eylül’de
BEŞİKTAŞ Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman'la 3 haftadır aşk yaşadığı Özlem Kaymaz cephesinden güzel haber var. İki kızının annesi Sedef Orman'la 20 yıllık evliliğini 2012'de bitirdikten sonra adı yabancı güzellerle anılan Orman, iddiaya göre 1992 Türkiye Güzeli 'la nikah masasına oturmak için gün sayıyor. Kaymaz, evlilik iddiasını dün verdiği röportajında üstü kapalı olarak doğrulayıp şöyle konuştu: "Fikret'le çok keyifli bir ilişkimiz var. Bence güzel takım olduk. 'Bir daha evlenmezsiniz değil mi?' diye soruyorlar. Ancak evlilikten dilim filan yanmadı." İkilinin çevresinden alınan bilgiye göre eski mankenle ünlü yönetici, nikah masasına Kurban Bayramı'ndan sonraki günlerde yurt dışında oturmayı planlıyor. Hatta , dostlarına "Eylül'de imzalar atılsın istiyorum" demiş.


Fikret Orman, 2012 yılında eşi 'dan boşanmıştı.


Sevgilileri ile görüntü vermeyen Orman, bu kuralını Kaymaz'la bozdu.


İKİNCİ BAHARINI YAŞIYOR
Hollandalı eşinden 2012'de boşanıp Türkiye'ye dönen Kaymaz'ın bu evliliğinden 3 çocuğu var.
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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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