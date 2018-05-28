Eğitim aşkı

Ekranın sevilen oyuncuları arasında yer alan Hande Erçel, hedefini daha da yükseltti. Güzel oyuncu, dün oyunculuk eğitimi almak için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. 3 ay boyunca kurslara katılacağı öğrenilen Erçel'in kursa aylık olarak 7 bin 500 pound ödeyeceği öğrenildi. Ünlü ismin, burada workshop'lara da katılacağı belirlendi. Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile büyük bir aşk yaşayan Erçel'in Londra'da bir daire kiraladığı ortaya çıktı. En son olarak Tolgahan Sayışman ile bir dizi de rol alan Hande Erçel'in bir süre ekranlardan uzak kalması hayranlarını üzdü.
Murat Dalkılıç'ın güzel sevgilisini sık sık ziyaret edeceği öğrenildi.
Murat Dalkılıç'ın güzel sevgilisini sık sık ziyaret edeceği öğrenildi.
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