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Eğitim aşkı

Güzel oyuncu , oyunculuk eğitimi almak için ’ya gitti. 90 gün Ada’da kalmayı planlayan Erçel, kurs için aylık 7 bin 500 pound ödeyecek

Eğitim aşkı
Ekranın sevilen oyuncuları arasında yer alan , hedefini daha da yükseltti. Güzel oyuncu, dün oyunculuk eğitimi almak için 'nin başkenti 'ya gitti. 3 ay boyunca kurslara katılacağı öğrenilen Erçel'in kursa aylık olarak 7 bin 500 pound ödeyeceği öğrenildi. Ünlü ismin, burada workshop'lara da katılacağı belirlendi. Ünlü şarkıcı ile büyük bir aşk yaşayan Erçel'in Londra'da bir daire kiraladığı ortaya çıktı. En son olarak Tolgahan Sayışman ile bir dizi de rol alan Hande Erçel'in bir süre ekranlardan uzak kalması hayranlarını üzdü.


Murat Dalkılıç'ın güzel sevgilisini sık sık ziyaret edeceği öğrenildi.
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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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