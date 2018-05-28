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, adlı televizyon programında kendisi aleyhine yapılan yorumları affetmedi. ve ’na dava açıp, 100 bin lira tazminat istedi

Duymayan Kalmasın!
Pop müziğin sevilen isimlerinden Açıkgöz, şarkılarının yanı sıra yatırımlarıyla gündeme geldi. 'da işlettiği La Plaj isimli mekana, iddiaya göre 1 milyon 900 bin liralık borcu nedeniyle icra geldi. Hadise, her ne kadar iddiaları yalanlasa da haberler manşetlerden inmedi. Olay, son olarak ile 'nun sunduğu Duymayan Kalmasın programında değerlendirildi.
23-26 Mart tarihlerinde yapılan programlarda 'Hadise'ye haciz şoku', 'Hadise 200 bin liralık tatilin tadını çıkartıyor, alacaklılar borçlunun yolunu gözlüyor" gibi farklı başlıklardaki haberlerle durum değerlendirildi. Ancak Hadise, programda aleyhine yapılan gerçek dışı haber ve yorumları affetmedi. Durumu savcılığa bildirdi. Program sunucuları Serengil ve Semercioğlu'ndan 100'er bin liralık manevi tazminat talep etti. Televizyon kanalı ile programın sunucuları hakkında aleyhinde konuşmamaları için tedbir de isteyen Hadise'nin avukatı yapılan yorumların asılsız ve mesnetsiz olduğunu dile getirdi.


Dava kabul edilirse, Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil, programda Hadise'yle ilgili konuşamayacak...


Ali OKTAY
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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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