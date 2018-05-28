Oyuncu Sedef Avcı, yaz sezonunu ailesiyle Yunanistan'da açtı. Eşi Kıvanç Kasabalı ve oğlu Can ile önceki gün Komşu'ya giden Avcı, tatilinde renkli paylaşımlara imza attı. Güzel oyuncu, oğluyla çekilen bu neşeli karenin altına "Can'la hafta sonu kaçamağı" diye yazdı.
Can’dan poz
Etiketler: Sedef Avcı , Kıvanç Kasabalı , Yunanistan , can
- 28 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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