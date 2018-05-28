;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Kitabı imzalattı
  2. Tatil saadeti

’dan poz

Can’dan poz
Oyuncu Sedef Avcı, yaz sezonunu ailesiyle Yunanistan'da açtı. Eşi Kıvanç Kasabalı ve oğlu Can ile önceki gün Komşu'ya giden Avcı, tatilinde renkli paylaşımlara imza attı. Güzel oyuncu, oğluyla çekilen bu neşeli karenin altına "Can'la hafta sonu kaçamağı" diye yazdı.

Etiketler: , , ,
  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar