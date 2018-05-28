Ünlü komedyen Ata Demirer'den hayranlarına müjde! Demirer, yeni filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Önceki gün Bozcaada'dan paylaşım yapan komedyen yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün yapacağı 'Hedefim Sensin' filminin çekimlerine sayılı günler kaldığını duyurdu. Demirer, bu paylaşımıyla hayranlarını heyecanlandırdı.
Ata’dan müjde
Etiketler: ata demirer
- 28 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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