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Ata’dan müjde

Ata’dan müjde
Ünlü komedyen Ata Demirer'den hayranlarına müjde! Demirer, yeni filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Önceki gün Bozcaada'dan paylaşım yapan komedyen yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün yapacağı 'Hedefim Sensin' filminin çekimlerine sayılı günler kaldığını duyurdu. Demirer, bu paylaşımıyla hayranlarını heyecanlandırdı.
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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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