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mezun oldu

Uzay mezun oldu
Eski eşler Çağla Şıkel'le Emre Altuğ'un mutlu günü… 7 yıllık evliliklerini 2015'te sonlandıran ikilinin küçük oğulları Uzay, önceki gün anaokulundan mezun oldu.
İkili, oğullarının mezuniyet balosunda bir araya geldi. Eski eşler, diplomasını alan Uzay'la verdikleri gurur pozunu da instagram'da paylaştı. Çifte "Örnek anne ve babasınız" mesajları geldi.
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