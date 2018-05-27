Uzay mezun oldu

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eşler
Çağla Şıkel'le Emre Altuğ'un
mutlu
günü… 7 yıllık
evliliklerini 2015'te
sonlandıran ikilinin
küçük oğulları
Uzay,
önceki gün
anaokulundan
mezun oldu.
İkili,
oğullarının
mezuniyet
balosunda bir araya
geldi. Eski eşler,
diplomasını alan
Uzay'la
verdikleri
gurur pozunu
da instagram'da
paylaştı. Çifte
"Örnek anne ve babasınız"
mesajları
geldi.
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