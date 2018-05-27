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İMSAKİYE RAMAZAN
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  2. Fesli Yusuf

arkadaşı

Tatil arkadaşı
Ünlü ikoncan İvana Sert, yaz sezonunu Ege'de açtı. Sert, önceki gün rallici aşkı Can Çelebi ve dostlarıyla Ege'de deniz keyfi yaptı. Sert, kaldığı otelin bahçesindeki goril heykeliyle de aşkının objektifine bu neşeli pozu verdi.
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