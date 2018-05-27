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Sportif Gülben

Sportif Gülben
Yapımcı aşkı Burak Törer'le yüzü gülen Gülben Ergen, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Sportif kıyafetleriyle alışveriş turuna çıkan Ergen'in ayakkabılarındaki yıldızlar dikkat çekti. Telefonla konuşan şarkıcı, soruları kibarca geri çevirerek, "Acelem var sonra konuşalım lütfen" dedi.

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