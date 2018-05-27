Yapımcı aşkı Burak Törer'le yüzü gülen Gülben Ergen, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Sportif kıyafetleriyle alışveriş turuna çıkan Ergen'in ayakkabılarındaki yıldızlar dikkat çekti. Telefonla konuşan şarkıcı, soruları kibarca geri çevirerek, "Acelem var sonra konuşalım lütfen" dedi.
Sportif Gülben
Etiketler: Gülben Ergen
- 27 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.