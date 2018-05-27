Eşi Chloe Loughnan'la evliliğinin çatırdadığı iddialarını sürekli yalanlayan Serdar Ortaç, yorgun düştü! Önceki akşam Etiler'de görüntülenen Ortaç, evliliği hakkındaki haberler hatırlatılınca "Ne desem ne yapsam yine yazacaklar" dedi.
Ortaç pes etti!
Etiketler: chloe loughnan , serdar ortaç
- 27 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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