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Ortaç pes etti!

Ortaç pes etti!
Eşi Chloe Loughnan'la evliliğinin çatırdadığı iddialarını sürekli yalanlayan Serdar Ortaç, yorgun düştü! Önceki akşam Etiler'de görüntülenen Ortaç, evliliği hakkındaki haberler hatırlatılınca "Ne desem ne yapsam yine yazacaklar" dedi.
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