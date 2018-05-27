otellerinin varisi olan sosyetik güzel Paris Hilton mesajında, "Merhaba Turkiye! Can't wait to see you all at the Dosso Dossi Fashion Show and Land of Legends Show in Antalya on the 10th of June! Love you all!" dedi. (Merhaba Türkiye, 10 Haziran'da Land of Legends ve Dosso Dossi Fashion Show'un muhteşem şovunda görüşmek üzere, hepinizi seviyorum) mesajını paylaşan Paris Hilton'ın Instagram hesabında 8 milyon 700 bin takipçisi var. Hilton'ın mesajı on binlerce beğeni aldı. Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, "Merhaba Türkiye" geleneğini Paris Hilton'la devam ettirdiklerini söyledi. Türkiye'nin tanıtımına da katkı sağladıklarını belirten Hikmet Eraslan, "Dünyanın en ünlü top modellerini ülkemizde ağırladık. Bu isimler şovumuza katılmadan önce mutlaka Türkçe olarak 'Merhaba Türkiye' mesajını sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. Bunu sözleşmelerimizin öncelikli maddeleri arasına koyuyoruz" dedi.Dosso Dossi Fashion Show ve The Land of Legends ortaklığında 10 Haziran'da Antalya'da gerçekleştirilecek büyük şovda Paris Hilton'a Türkiye'den ünlü isimler de eşlik edecek. Çağla Şıkel, Deniz Akkaya, Demet Şener, Şebnem Schaefer ve Özge Ulusoy, Paris Hilton ile aynı podyumda yürüyecek.